Ферари най-бързи в първата тренировка след ваканцията

Себастиан Фетел даде най-добро време в първата свободна тренировка след ваканцията във Формула 1. Втори на белгийската писта "Спа" на две десети зад него остана съотборникът му във Ферари Шарл Леклер. На около секунда изоставане зад Себастиан бяха Макс Верстапен и Алекс Албън.

It's P1 and P2 for Red Bull as we approach the last half hour in FP1



Alex Albon posts a 1:46.084 to go P2



Just under three tenths behind team mate Max Verstappen#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/JodnJHk5AD — Formula 1 (@F1) August 30, 2019

Албън се представи много убедително в първото си сядане в кокпита на Ред Бул и записа почти идентично време с голямата надежда на отбора. Пиер Гасли пък, който се размени с Алекс в Торо Росо, даде по-слабо време от Даниил Квят, но и двамата бяха на опашката, като само двата Уилямса бяха по-бавни от тях. Младият Николас Латифи замести Джордж Ръсел в тази сесия.

UPDATE: Lewis had a problem with the throttle pedal on his first run. It is now being changed #BelgianGP pic.twitter.com/RcPE8lNWKn — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 30, 2019

В Мерцедес Валетри Ботас, който вече официално има спокойствието, че остава в отбора, с малка преднина пред Люис Хамилтън записа пето време. Петкратният световен шампион пък прекара голяма част от сесията в бокса, защото имаше проблем с педалите и телеметрията. Когато най-после британецът започна да записва обиколки, много пъти се оплака по радиото, че гумите прегряват. И двамата Мерцедеса използваха само гумите медиум, докато всички останали бяха със софт за бързите си обиколки.

Tweaks completed in the Mercedes garage



And @LewisHamilton is back on track at Spa #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/b5bis26emd — Formula 1 (@F1) August 30, 2019

Най-добър в средата беше Ланс Строл, който записа седмо време с ъпгрейднатия болид на Рейсинг пойнт. Канадецът, обаче, предизвика виртуална кола на сигурността, защото част от капака на двигателя му се откачи и се пръсна на парчета по пистата.

It was lift-off after the summer break for the drivers in FP1 at Spa



And lift-off for Lance Stroll's engine cover too #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/Ins2Zdqiem — Formula 1 (@F1) August 30, 2019

VIRTUAL SAFETY CAR



We have some debris on the track, and it's come from Lance Stroll's engine cover #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/4XN5hBHnYo — Formula 1 (@F1) August 30, 2019

Даниел Рикардо с Рено се нареди осми, а другият Рейсинг Пойнт със Серхио Перес остана девети. Топ 10 затвори Карлос Сайнц с Макларън.

The teams have been re-grouping in the garages for the last few minutes



Carlos Sainz is the first driver back on track as we enter the second half of FP1 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/ihpygMpE2Q — Formula 1 (@F1) August 30, 2019

Снимка: Getty Images