Леклер най-бърз във втората тренировка, Мерцедес скъсяват изоставането

Ферари продължиха да са най-бързи и във втората свободна тренировка преди Гран при на Белгия. За разлика от сутринта, следобед Шарл Леклер беше по-бърз от съотборника си Себастиан Фетел. В Мерцедес Валтери Ботас пак даде по-добро време от Люис Хамилтън и се нареди трети. Петкратният световен шампион остана четвърти, но продължи да се оплаква от колата. След като Сребърните стрели сложиха гумите софт, скъсиха разликата с Ферари до под една секунда.

And Vettel is leap-frogged by his team mate, as Charles Leclerc goes into P1



His 1:44.123 is the fastest time of the entire day so far#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/lsXdBtPLfS — Formula 1 (@F1) August 30, 2019

Пето време изненадващо даде Серхио Перес. Неговият двигател Мерцедес, обаче, изпуши минути преди края и болидът спря на пистата. Това предизвика червен флаг и на практика сесията свърши преждевременно.

VIRTUAL SAFETY CAR



There's another hot Racing Point out there



This time it's Sergio Perez and this time we can spot the flames #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/xd8ws0NlPm — Formula 1 (@F1) August 30, 2019

Макс Верстапен с Ред Бул остана шести, а новият му съотборник Александър Албън даде десето време. Седми се нареди Кими Райконен с Ферари, който не дава вид контузията да му създава проблеми. Осми остана Ланс Строл с Рейсинг Пойнт, а след него девето време даде Даниел Рикардо.

That’s Friday = VB ends the day in P3 with a 1:44.969, Lewis posts a 1:45.015 for P4



Let’s keep pushing for Saturday



#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/LZlh7rCtTU — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 30, 2019

