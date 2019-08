Ред Бул гледа трима пилоти за съотборник на Верстапен

Шефът на Ред Бул Кристиан Хорнер заяви, че трима пилоти са кандидати за мястото на съотборник на Макс Верстапен през 2020. Алекс Албън и Дани Квят са в редицата, дори и Пиер Гасли, въпреки че бе "понижен" в Торо Росо за втората половина от сезона. Французинът обвини тима, че не е било спазено обещанието той да остане в Ред Бул до края на годината, за да се докаже. Представянето му в Унгария, обаче, е било поредното крайно незадоволително.

"Обсъждахме известно време ситуацията след Унгария" сподели Хорнер. "Унгария беше тежък уикенд за Пиер, затова решихме, че е по-правилно да си кажем: имаме четири кокпита във Ф1, нека да свалим напрежението от Пиер, защото той очевидно се измъчва от това".

"Ситуацията ставаше все по-лоша и по-лоша, но сега той ще има време да се съвземе в Торо Росо. Дадохме шанс на Алекс, защото сме наясно какво може Даниил Квят и какъв е неговият потенциал. В Алекс също виждаме потенциал. Сега ще имаме девет състезания, в които да преценим кой ще бъде съотборник на Макс през 2020".

На въпрос дали биха взели външен пилот като Нико Хюлкенберг например, Хорнер отговори, че е малко вероятно да потърсят някой извън собствената си програма за развитие. "Обаче ако се окаже, че нямаме пилот, който да свърши работата, може да погледнем и навън, както стана с Марк Уебър" завърши Хорнер.

