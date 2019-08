Леклер най-бърз преди квалификацията, Хамилтън с катастрофа

Отборът на Ферари затвърди заявката си за победа в Гран при на Белгия, след като и в третата свободна тренировка окупираха челото. Шарл Леклер беше по-бърз от Себастиан Фетел с почти половин секунда. Валтери Ботас с Мерцедес, обаче, даде почти идентично време с четирикратния световен шампион и остана трети с под 4 стотни изоставане.

Big lock-up into Turn 1 for Sebastian Vettel



He's running in P2, behind his team mate Charles Leclerc



Into the last two minutes of FP3#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/pc7HTgzxoV — Formula 1 (@F1) August 31, 2019

Люис Хамилтън допусна груба грешка около половин час преди края на сесията и катастрофира в предпазните ограждения. Британецът изпусна колата на един от завоите, блъсна се отляво, след което излезе невредим, но определено напрегнат. Тренировката беше спряна с червен флаг за около 15 минути. До края на сесията не стана ясно дали повредите ще бъдат отстранени навреме преди началото на квалификацията.

The moment final practice ended in the wall for Lewis Hamilton at Spa #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/M6Ar5O0I36 — Formula 1 (@F1) August 31, 2019

Session due to restart in two minutes



Busy couple of hours coming up for those Mercedes mechanics ‍#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/L0FTQFb0Tq — Formula 1 (@F1) August 31, 2019

Даниел Рикардо даде изненадващо бързо четвърто време, само на под 8 десети зад лидера Леклер и с около 4 десети по-бързо от петия Макс Верстапен с Ред Бул. Шести остана Серхио Перес, който вчера подписа за още три години с Рейсинг Пойнт.

Хамилтън остана седми, Кими Райконен и Антонио Джовинаци с Алфа Ромео бяха съответно осми и девети, а топ десет попълни завърналия се в Торо Росо Пиер Гасли. Французинът имаше необичаен проблем: по време на една от обиколките без видима причина се откачи стъклото от лявото му огледало.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВИЖТЕ ТУК

Снимка: Getty Images