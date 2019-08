Леклер ще стартира пръв в Белгия, Фетел с минимална преднина за втора позиция

Шарл Леклер записа най-добро време в квалификацията за Гран при на Белгия и единствен свали под минута и 43: 1:42.519. На 7 десети зад него остана съотборникът му във Ферари Себастиан Фетел – само на 15 хилядни пред Люис Хамилтън с Мерцедес. Валтери Ботас остана четвърти, а Макс Верстапен – пети.

Пилотите на Рено показаха много добро темпо и постигнаха шесто и седмо място съответно за Даниел Рикардо и Нико Хюлкенберг. Осми след тях остана Кими Райконен с Алфа Ромео, а Топ 10 допълниха Серхио Перес с Рейсинг Пойнт и Кевин Магнусен с Хаас.

LEC: "It felt good - the first sector wasn't quite what we wanted, but after that we were very strong. We need to work on our race pace a bit, but I think we should be fast tomorrow"#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/HZ75JMl63y