Леклер посвети победата на загиналия му приятел Антоан Убер

Шарл Леклер посвети своята първа победа във Ф1 на загиналия вчера пилот от Ф2 Антоан Убер. Трагичният инцидент шокира света на моторните спортове и беляза с тъга Гран при на Белгия. 22-годишният Убер загина от раните си след зверска катастрофа с друга кола по време на кръга от Ф2 в събота на "Спа".

Леклер спечели състезанието като стартира от полпозишън и диктува темпото през цялото време. Преди да излезе от болида Шарл каза по радиото: "Първата ми победа във Ф1. Това е за Антоан. Хубаво е, но е трудно да се зарадваш на уикенд като този".

В интервюто след състезанието, пилотът на Ферари сподели пред Дейвид Култард: "От една страна ми се изпълни детска мечта. От друга, обаче, беше много труден уикенд, след вчера, загубихме приятел. Искам да я посветя на Антоан. Израснахме заедно."

"Състезанието беше трудно. Накрая имахме проблеми с гумите, но съм по-доволен от това, което постигнах в Будапеща. Мерцедес бяха по-бързи в състезанието, отколкото очаквахме. Накрая определено не беше лесно, защото Люис ме настигаше много бързо, но успях да го задържа отзад".

"This one is for Anthoine"



