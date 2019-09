Кими не ме очакваше, смята Верстапен

Макс Верстапен отпадна от борбата още в първата обиколка за Гран при на Белгия пред разочарованите многобройни холандски фенове, дошли да го подкрепят. Плиотът на Ред Бул се удари с Кими Райконен още на първия завой, в резултат на което счупи кормилната уредба и се заби в огражденията, тъй като не успя да завие.

"Направих лош старт" призна Макс. "Не знам защо, но по-късно ще установим причината. Реакцията ми не беше добра и завъртях гуми, което беше зле. Когато наближих първия завой, спрях малко по-късно от останалите коли пред мен. Това се получи, но Кими не ме очакваше там и си продължи по неговата линия. Кормилния вал се счупи и на О Руж се забих право напред".

Инцидентът беше обявен за състезателен от стюардите и нямаше наказания, но за Верстапен това беше все едно. "Вече няма значение, каквото е – такова. На "Монца" няма да е лесно, но ще се пробваме да вземем максимума там."

