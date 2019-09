Фетел доволен, че помогнал на отбора и Леклер

Себастиан Фетел е щастлив, че е "услужил на отбора" и е помогнал на своя съотборник Шарл Леклер да запише своята първа победа във Ф1. Четирикратният световен шампион успя да задържи по-бързия Мерцедес на Люис Хамилтън за известно време, което изглежда наистина лиши британеца от възможността да настигне Леклер по-рано.

Фетел влезе първи за смяна на гуми и излезе пред младия си съотборник. В последствие, обаче, немецът получи заповед да пропусне Шарл, защото е с по-добро темпо. Себастиан го направи без да възрази, а по-късно призна по радиото, че няма да изкара до финала само с едно спиране. След като Хамилтън все пак го изпревари, Себ влезе за втори път и така с по-свежи гуми успя да вземе точката за най-бърза обиколка.

"За отбора съм щастлив, за себе си не съм" каза Фетел след надпреварата. "Като цяло ми липсваше темпо. Не успявах да се справя с гумите, което обикновено не е така. Беше тежко състезание."

"От един момент нататък стана ясно, че няма да мога да участвам в борбата, така че услужих на отбора. Опитах се да го забавя, за да осигуря време на Шарл. На финала това свърши достатъчна работа".

