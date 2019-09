Ред Бул много впечатлени от дебюта на Албън

Ред Бул завършиха уикенда в Белгия със смесени чувства – от една страна Макс Верстапен отпадна, но от друга, Александър Албън надмина очакванията. Британецът от тайландски произход стартира 17-и заради смяна на двигател, но финишира 5-и в своя дебют за тима. Шефът на отбора Кристиан Хорнер остана много доволен и се надява на по-добър резултат идния уикенд в Италия.

"Много съм впечатлен от представянето на Алекс през целия уикенд. Той направи страхотен прогрес от 17-и да финишира 5-и за нас. През първата част на състезанието беше доста предпазлив, докато усети нещата, но щом сложи по-меките гуми много се съживи и направи страхотни изпреварвания".

Хорнер коментира още, че случилото се Верстапен е малшанс, като подчерта, че холандецът е завършил повече от 20 последователни финиша в топ 5 до инцидента на "Спа". Шефът на отбора сподели още, че след трагичната загуба на Антоан Убер от Ф2, последвалите 24 часа били изключително тежки за целия моторен спорт.

