Верстапен е малко по-добър от Хамилтън

Пилотът на Макларън Карлос Сайнц младши направи интересна оценка на някои от топ състезателите на стартовата решетка във Формула 1.

"На Хамилтън му давам 9 от 10" сподели Карлос пред испанския канал Мовистар. "Откакто си тръгна Розберг, той е на много високо ниво, при това при по-ниско напрежение. Верстапен може би е малко по-добър от Хамилтън, но на "Спа" направи грешка".

"Ботас винаги е в час, но не довършва нещата. Той е на много високо ниво, но Хамилтън притежава нещо, което е трудно за обяснение. Толкова е спокоен, все едно пуши пура".

Сайнц, който е бивш пилот на Рено, коментира, че не е изненадан от новината за привличането на Естебан Окон. "Не съм учуден, защото миналата година чух разни неща в Рено. Те много искаха да подпишат с него, защото да имат французин в отбора си е нещо като бонус. По-скоро се изненадвам, че не запазиха Хюлкенберг. Но той действително не успя да вземе преднина пред Рикардо".

Verstappen 'almost better' than Hamilton - Sainz https://t.co/8yw8kACRpC