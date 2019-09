На Хамилтън ще му е трудно в Италия

Люис Хамилтън ще се затрудни в Италия, тъй като пистата "Монца" дава още по-голямо преимущество на Ферари. На правите се изисква още по-голяма мощност, каквато Сребърните стрели нямат достатъчно. Самият Люис беше изненадан от това колко близо беше отборът му до Скудерията миналия уикенд на "Спа", но това няма да се повтори в родината на Ферари. Шефът на немския тим Тото Волф заяви, че за една седмица няма как да покрият дефицита, който имат.

"Не виждам откъде ще измъкнем допълнителни 15 км/ч за пет дни" каза Волф. "Но каквото е – такова, не се оплакваме. Просто трябва да се приготвим по най-добрия начин за "Монца", въпреки че тя не ни пасва".

"Вече и на силовите писти се доближаваме все повече и повече, така че ще продължаваме да даваме всичко от себе си и на "Монца".

"Ферари определено са фаворити, но и ние ще си свършим работата".

Mercedes boss Toto Wolff reveals why Lewis Hamilton might struggle at Italian GP https://t.co/owW2hzOGCP pic.twitter.com/fhAVyAi7JL