Монца остава в календара още пет години

"Монца" ще продължи да посреща състезания от Формула 1 още пет години, потвърди ръководството на спорта. Официално беше обявено, че легендарната писта ще продължи да бъде домакин на Гран при на Италия до 2024. "Това е едно от четирите състезания, които се провеждат още от 50-те години, и продължава да присъства в календара. История, скорост и страст са думите, с които феновете на моторния спорт асоциират "Монца" заяви Чейс Кери от Либърти Медиа.

CONFIRMED: The Italian Grand Prix will remain on the F1 calendar until 2024https://t.co/nE3srgWkKQ