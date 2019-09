Леклер най-бърз в мокра и трудна първа сесия на Монца

Шарл Леклер с Ферари беше най-добре ориентиран в трудните мокри условия на пистата "Монца" и записа най-добро време в първата свободна тренировка. Втори и трети се наредиха пилотите на Макларън съответно Карлос Сайнц и Ландо Норис, следвани от Люис Хамилтън.

Резултатите, обаче, едва ли могат да се приемат за особено представителни, тъй като условията на трасето бяха много тежки. През първия час пилотите масово се завъртаха, излизаха от пистата, а Кими Райконен с Алфа Ромео и Серхио Перес с Рейсинг Пойнт дори потрошиха болидите си и не записаха времена.

Три червени флага бяха вдигнати – освен за Райконен и Перес, Пиер Гасли с Торо Росо също предизвика временно прекъсване на тренировката. След завъртане, французинът се качи върху бордюрите, предна дясна гума се вдигна във въздуха и той не успя да се освободи сам, без намесата на стюардите.

It's a third red flag as Pierre Gasly is beached after losing his rear end and rolling backwards



But he is already back running on track#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/LxFoEFxlUH — Formula 1 (@F1) September 6, 2019

Turns One and Two have proved troublesome so far!



Giovinazzi is the latest driver to spin out #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/wifmRGQCa3 — Formula 1 (@F1) September 6, 2019

Двайсетина минути преди края на редовното време условията малко се подобриха и пилотите започнаха да правят бързи обиколки, а тези, които се престрашиха да сменят интермедия със софт или медиум – на практика окупираха топ 10.

The Ferraris are wearing slick tyres for the final stages of FP1 #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/rxPcRgfzFM — Formula 1 (@F1) September 6, 2019

Пети се нареди Алекс Албън с Ред Бул, следван от Даниил Квят с Торо Росо и Макс Верстапен с другия Ред Бул. Себастиан Фетел остана осми, а топ 10 заформиха Валтери Ботас с Мерцедес и Пиер Гасли с Торо Росо.

Снимка: Getty Images