Леклер запази първото място във втората тренировка

Шарл Леклер запази първото място и във втората свободна тренировка преди Гран при на Италия. Мерцедес, обаче, скъсиха изоставането си и Хамилтън остана втори ни микроскопична дистанция от пилота на Ферари. Себастиан Фетел остана трети, а Валтери Ботас – четвърти.

Условията на "Монца" следобед бяха малко по-добри, отколкото сутринта, така че отборите успяха да свършат повече работа. По време на сесията валя съвсем леко и беше вдигнат само един червен флаг.

Впечатление направи, че в топ 10 присъстваха и четирите болида, задвижвани от ъпгрейднатия двигател на Хонда. Макс Верстапен остана пети, следван от Алекс Албън с Ред Бул и Пиер Гасли с Торо Росо. Другото Торо Росо – на Даниил Квят, записа десето време.

Ромен Грожан с Хаас остана осми, а Даниел Рикардо с Рено – девети. Макларън останаха извън топ 10, въпреки че сутринта дадоха второ и трето време. Ландо Норис пропусна голяма част от тренировката, защото имаше проблем със счупена хидравлика.

Снимка: Getty Images