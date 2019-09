Розберг – некомпетентен, превръщал се в новия Вилньов

Макс Верстапен отвърна на Нико Розберг за критиката, която бившият световен шампион отправи към пилота на Ред Бул след състезанието на "Спа". В своя видео блог Розберг изказа мнение, че Макс се е върнал към предишното си "аз", заради грешката, която допусна още на старта на Гран при на Белгия и го извади от състезанието.

"Нико е новия Жак Вилньов. Предполагам, че иска да привлича зрители" заяви Верстапен. "Нико никога не е бил компетентен източник, дори като пилот. Това си е негов проблем. Ако иска пари, да беше продължил да се състезава, за да изкарва повече!"

Люис Хамилтън пък коментира истинския Жак Вилньов: канадецът беше изразил мнение, че младите пилоти, които се учат по симулатори, а не на пистата, не са подготвени да преценят реалната опасност, когато седнат в истински болид.

"Не съм съгласен в много от мненията на този индивид и не знам дали изобщо някой е съгласен с него. Не се интересувам мнението на този индивид" написа Люис. Хамилтън все пак пусна и второ съобщение, в което каза какво мисли по въпроса: "Не съм съгласен. Ако погледнете децата, които тренират ски, те от малки се учат да нямат страх. При нас, пилотите, е същото. Когато човек остарява, страхът започва да се появява, но не смятам, че симулаторите те правят повече или по-малко страхлив".

