Фетел най-бърз, много изравнени сили преди квалификацията

Себастиан Фетел вдигна темпото и смени караула във Ферари: преди квалификацията Себ беше най-бърз, докато съотборникът му Шарл Леклер, който вчера беше по-бързия от двамата, остана четвърти. Третата свободна тренировка беше много оспорвана, а силите се оказаха доста изравнени.

Макс Верстапен даде второ време – едва 32 хилядни по-слабо от Фетел, което е ярка индикация за засилването на Хонда. Валтери Ботас с Мерцедес се нареди трети, а Люис Хамилтън -едва шести.

Изненадващо силно се представи отборът на Рено – Даниел Рикардо постигна пето време, а Нико Хюлкенберг – седми. Топ 10 попълниха Алекс Албън с Ред Бул, Антонио Джовинаци с Алфа Ромео и Даниил Квят с Торо Росо. Важно е да се отбележи, че първите 15 болида се събраха в рамките на 1 секунда.

The pit exit will open in two minutes



Time to buckle up! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/UVsMLQp6GA