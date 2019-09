Леклер и Ферари спечелиха квалификацията на домашната

Пилотът на Ферари Шарл Леклер спечели квалификацията за Гран При на Италия и прати в екстаз италианските фенове, изпълнили трибуните на пистата "Монца". В последната обиколка обаче всичко се обърка и в желанието си да я стартират максимално късно всички пилоти без Леклер и Карлос Сайнц-младши от Рено изобщо не успяха да запишат времена. Пилотът на Ферари видя това и също се отказа от своя тур, след като в предишния си опит бе най-бърз и така спечели квалификацията в Италия.

След пълното объркване в последната обиколка от третата част на квалификацията втори остана лидерът в шампионата и защитаващ световната си титла от миналата година Люис Хамилтън. Финландският му съотборник в Мерцедес отново бе по-бавен от британеца и остана трети.

За нещастие на Себастиан Фетел хаосът в днешната квалификация го засегна най-много. Пилотът на Ферари не получи възможност да бетонира първа стартова редица за отбора в дамашната Гран При на Италия и остана четвърти.

