Гледайте на живо битката на Ферари и Мерцедес за Гран При на Италия

След вчерашната куриозна квалификация на легендарната писта “Монца” пилотът на Ферари Шарл Леклер стартира от първа позиция в днешната Гран При на Италия. Втори е голямата звезда на Мерцедес Люис Хамилтън. Петкратният световен шампион и водач във временното класиране при пилотите ще направи живота на Леклер максимално тежък още след старта на спирането за първи завой, където ще пробва да му отнеме водачеството.

The tifosi show their appreciation for @Charles_Leclerc #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/Ow4841f1eM