Леклер без думи от радост след победата на Монца

Шарл Леклер беше извън себе си от радост след феноменалната и така жадувана победа на "Монца". Втората победа в кариерата на младия пилот беше изключително жадувана не само от него, но дори още повече от отбора, тифозите и изобщо феновете на Ферари по цял свят.

Монегаскът беше останал без думи от вълнение, а и от умора, защото триумфът му изобщо не беше лесен. Шарл беше притискан през цялото време от Мерцедес – най-дълго от Хамилтън, а в края от Ботас, но успя да удържи.

Леклер каза първите си думи на италиански: сподели неописуемото си вълнение, благодари на тифозите и подчерта колко важна е победата за най-великия тим. "Никога не съм се чувствал толкова уморен" сподели Шарл след състезанието.

"Мерцедес ни атакуваха много, но в крайна сметка аз финиширах пръв. Да, направих някои грешки, но те застрашиха представянето".

LEC: "What a race! I'm very happy with this!"