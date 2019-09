Фетел обясни за завъртането си и контакта със Строл

Безкрайно жадуваната победа, която донесе Шарл Леклер на "Монца" – Храма на скоростта, контрастираше със слабото представяне на Себастиан Фетел. Четирикратният световен шампион допусна грешка още в шестата обиколка, която провали цялото му състезание. Болидът му се завъртя и излезе от пистата, а след това той се завърна по опасен начин на трасето и се размина на косъм от катастрофа с Ланс Строл от Рейсинг Пойнт. Себ получи 10 секунди наказание с преминаване през бокса, което тотално унищожи шансовете му за да се завърне в челото.

"Изпуснах задницата на колата и не можах да овладея" обясни Фетел. "Съвсем просто е, но няма как да съм доволен от това – състезанието ми се съсипа. Не успях да подкарам веднага колата и се върнах, но Строл дойде от посока, в която нямаше как да го видя".

На въпрос дали все пак е успял да се наслади на нещо в състезанието, той отвърна: "Не, изобщо. Все още обичам това, което правя, но когато не се справяш добре, а знаеш, че можеш повече, няма как да си щастлив.

Vettel says he could not see Stroll as he rejoined the circuit following his spin



Full story https://t.co/85UzOKYbvA #F1 #ItalianGP