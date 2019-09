Рено и Пирели показаха как ще изглежда Ф1 кола с 18-инчови гуми

Официалният доставчик на гуми за Формула 1 Пирели публикуваха видео от теста на бъдещите 18-инчови гуми, които ще дебютират в шампионата през 2021 година. Двудневният тест е проведен на френската писта "Пол Рикар" с миналогодишния Ф1 болид на Рено, а в кокпита е третият им пилот Сергей Сироткин.

18-инчовите гуми ще заменят настоящите 13-инчови и са ключова част от амбициите на собствениците на Формула 1 Liberty Media да направят спорта по-оспорван. Те са и част от проекта, чието създаване още тече, за нови регулации в шампионата от сезон 2021 нататък.

Пирели провеждат тестове с по-големите гуми и във Формула 2. Там новите колела ще бъдат въведени още от следващата година, за да може евентуални дефекти да бъдат премахнати преди въвеждането им във Формула 1.

And that’s a fine 94 laps of @PaulRicardTrack completed by @sirotkin_sergey with @RenaultF1Team at the end of our first full day of 18-inch #F1 tyres. History has been made . What did you think? pic.twitter.com/VTnbdhGJP0 — Pirelli Motorsport (@pirellisport) September 12, 2019

До края на годината се очаква да се проведат още два двудневни теста на "Пол Рикар" - през октомври с Макларън и през декември с Мерцедес.