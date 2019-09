Проблемите на Фетел са с колата, не с психиката

Бившият пилот от Ф1 Хуан Пабло Монтоя отхвърли твърденията, че проблемите на Себастиан Фетел са на психическа основа. Състезателят на Ферари получи множество критики за слабото си представяне през сезон 2019, а най-тежко стана след грубата грешка, която провали неговото представяне за домашното Гран при на Италия.

"Не смятам, че нещо психическо" заяви Монтоя. "По-скоро е техническо".

"Според мен той не харесва нещо по колата или пък тазгодишните гуми. За разлика от него, Леклер по-добре се приспособява. На Фетел му се налага да страда, за да бъде по-бърз от съотборника си. Затова не му е комфортно и прави грешки".

Монтоя предположи, че на Себастиан може би му липсва достатъчно подкрепа в Маранело, особено след успехите на Леклер. "Въпросът е да имаш някой на своя страна, някой, който проявява разбиране, и който може да открие какво се случва. Той ще трябва да работи много по-усърдно сега, това е единственият начин. Ще трябва да промени нещо и да започне да го прави по различен начин".

Монтоя даде пример от личния си опит от времето, когато се състезаваше за Макларън. Промяната в характеристиките на MP4-20 и MP4-21 го принудили да промени елементи от стила на пилотиране. "Трябваше да сменя начина, по който спирах, а колата започна да се държи по различен начин от това, на което бях свикнал. Много е трудно да промениш стила си на шофиране".

"Ако си промениш стила, все още може да си бърз, но не колкото преди. Фетел ще успее да се адаптира до известна степен, но да се научиш да бъдеш бърз по друг начин, е много трудно".

