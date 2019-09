Ето обновената визия на Хаас, след раздялата с Рич Енърджи

Отборът на Хаас показа първа снимка на болида с обновена визия. Американският тим се раздели с главния си спонсор Рич Енърджи и премахна неговото лого. В началото на сезон 2019 Хаас подписаха доста обещаващо партньорство с английската енергийна напитка, а фирмените цветове черно и златно стояха много стилно.

През годината, обаче, Рич Енърджи загуби дело за плагиатство: те бяха признати за виновни по обвинение, че логото им е изплагиатствано от друга компания. След това ситуацията се влоши допълнително: екстравагантният бивш собственик на Рич Енърджи Уилям Стори се замеси в доста циркове, а в крайна сметка напусна фирмата.

Хаас се разделиха с компанията заради огромната несигурност. Снимката на обновената визия на болида им беше открита на техния сайт. Черното и златното засега остават, като промените са основно по площта, заета преди от логото на Рич Енърджи.

Haas presents brand new livery ( #1) after losing their main sponsor ( #2). pic.twitter.com/mAUExJoK6l