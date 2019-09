Рикардо се оглежда извън Рено след 2020

Даниел Рикардо проговори за несигурното си бъдеще с Рено след 2020. Австралиецът изненадващо премина във френския тим преди година, поради ред причини, една от които надеждата, че Рено ще може да се намеси в борбата в челото. Тъй като това не стана, бившият пилот на Ред Бул обмисля опции за в бъдеще.

Интересното е, че на всички - Макс Верстапен, Себастиан Фетел, Люис Хамилтън и Валтери Ботас им изтичат договорите в края на 2020, така че са възможни какви ли не размествания. За да остане в Рено, Рикардо иска видими резултати:

"Подобрения – не просто да се изкачим от едно място на следващото, но солидни подобрения, които вече да дават реална възможност да се борим за подиуми по някое време следващата година. Това ще бъде много окуражаващо и мотивиращо за всички".

"Ясно ми е, че сме много далече от това, но все пак смятам, че можем да го постигнем. Аз искам да остана – не съм дошъл тук само за две години, колкото да се преместя."

