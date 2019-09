Кубица и Уилямс се разделят в края на сезона

Роберт Кубица обяви, че се разделя с Уилямс в края на сезона. Това решение вероятно ще сложи край на неговата приказка. 34-годишният пилот се завърна във Ф1 през 2019, след дълго и мъчително възстановяване от катастрофа в рали през 2011. Резултатите му, обаче, са далече от това, което показваше навремето преди инцидента.

"Взех решение, че няма да продължа с Уилямс след края на годината" заяви Кубица в Сингапур. Появиха се слухове, че Роберт може да отиде в Рейсинг Пойнт. Те, обаче, вече потвърдиха за следващия сезон настоящата си двойка Серхио Перес и Ланс Строл, така че за поляка остава само вариант резервен пилот.

