Верстапен най-бърз в първата тренировка, Ботас с катастрофа

Макс Верстапен с Ред Бул даде най-добро време в първата свободна тренировка за Гран при на Сингапур. Уличното състезание се провежда по тъмно, квалификацията – също, така че първата сесия, проведена на дневна светлина, едва ли дава най-ясна представа за точното разпределение на силите.

Getting his #SingaporeGP debut up and running @alex_albon is out on track for FP1 #F1NightRace pic.twitter.com/GGNFrmwnCI — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) September 20, 2019

Втори остана Себастиан Фетел с Ферари, а неговият съотборник Шарл Леклер остана едва предпоследен и само с направени 12 обиколки. Болидът на Шарл блокира на четвърта предавка и се прибра бавно в бокса. Трасето в Сингапур е коренно различно от пистите в предишните два кръга - "Спа" и "Монца", където Скудерията имаше изразено преимущество.

Vettel slots in at the top spot with a 1:40.426



...but his team mate could be in trouble #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/KtTHUJgP9W — Formula 1 (@F1) September 20, 2019

Люис Хамилтън остана трети за отбора на Мерцедес, следван от своя съотборник Валтери Ботас. Финландецът, обаче, изпусна завой и се блъсна странично в огражденията, което сложи край на сесията и предизвика червен флаг.

RED FLAG



Bottas crunches into the wall at Turn 19 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/f0GprXUiNC — Formula 1 (@F1) September 20, 2019

Пети се нареди Алекс Албън с Ред Бул, а най-добър в средата беше Нико Хюлкенберг с Рено, следван от двата Макларъна, съответно на Карлос Сайнц и Ландо Норис. Топ 10 допълниха двата болида на Торо Росо – Даниил Квят – девети и Пиер гасли – десети.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВИЖТЕ ТУК

Снимка: Getty Images