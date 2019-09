Хамилтън оглави втората сесия в Сингапур

Люис Хамилтън с Мерцедес оглави втората свободна тренировка по улиците на Сингапур, плътно следван от Макс Верстапен с Ред Бул. Двамата се откъснаха напред от останалите като бяха почти секунда по-бързи от своите съотборници. Валтери Ботас и Алекс Албън се наредиха съответно четвърти и пети.

Friday in Singapore Lewis ends the day on top with a 1:38.773!



VB comes home in P4 with a 1:39.894 #SingaporeGP pic.twitter.com/f8DoaMVUVA — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) September 20, 2019

Трети остана Себастиан Фетел с Ферари, като първите му опити бяха затруднени от трафик. Шарл Леклер трябваше да се задоволи с шестото място. Трафикът беше актуален проблем през цялото време на тренировката. Ландо Норис беше задържан от съотборника си Карлос Сайнц, но въпреки това и двата Макларъна намериха място в Топ 10 – съответно девети и седми.

Wrapping up Friday's sessions Max is P2 with a 1:38.957 Alex comes back in P5 setting a 1:39.943 #SingaporeGP pic.twitter.com/qBoYBGqB53 — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) September 20, 2019

Между тях се класира Нико Хюлкенберг с Хаас, а десети и единайсети останаха двата болида на Торо Росо – съответно Пиер Гасли и Даниил Квят. На практика разпределението на силите и местата в таблицата остана почти същото както и в първата свободна сесия.

По-назад Серхио Перес с Рейсинг Пойнт имаше контакт с Кевин Магнусен от Хаас и го обвини, че му е съсипал обиколката.

Not a lot of room, and not much love lost here between K-Mag and Checo Perez



Stewards have "noted" the incident#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/O5jANZ97rd — Formula 1 (@F1) September 20, 2019

Sun down, lights out... front wing off



Alex Albon had an early setback in FP2 - but he bounced back to claim fifth-fastest time of the session#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/8XNqcklD7X — Formula 1 (@F1) September 20, 2019

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВИЖТЕ ТУК

Снимка: Getty Images