Ред Бул нямат интерес към Хюлкенберг

Бъдещето на Нико Хюлкенберг във Ф1 изглежда все по-тъмно: той ще напусне Рено след края на сезона, като очакванията бяха да премине в Хаас, но тази възможност отпадна. Американският тим потвърди официално, че запазва сегашния си тандем Грожан – Магнусен и през 2020.

Нико разкри, че е водил разговори с Ред Бул, но те не са били успешни: "Говорих с д-р Марко през целия август, но по едно време той каза да му се обаждам повече". Шефът на отбора Кристиан Хорнер коментира в Сингапур: "Нико не е в нашия списък. Чудесен пилот и ще бъде жалко, ако не може да продължи кариерата си във Ф1".

"Надявам се да си намери място, защото той е по-добър от някои други пилоти на стартовата решетка, и заслужава да остане във Ф1".

Ред Бул си има четирима пилоти, между които да избира кой ще партнира на Верстапен през 2020: Алекс Албън, Пиер Гасли и Даниил Квят. Хорнер заяви, че няма причина да бързат с окончателното решение.

Имаше слухове, че Хюлкенберг може да отиде в Алфа Ромео на мястото на Антонио Джовинаци, но шефът на тима Фредерик Васьор беше категоричен, че италианецът остава, защото са впечатлени от него.

Единствено в Уилямс се освобождава мястото на Роберт Кубица, но там ситуацията е по-сложна. Тимът, който трудно оцелява в последно време, се нуждае от финансова подкрепа, а Нико за момента няма спонсор зад гърба си. Още повече, едва ли от неговата позиция изглежда примамливо да седне в най-бавната кола.

