Леклер най-бърз преди квалификацията

Шарл Леклер с Ферари даде най-добро време в последната свободна тренировка преди квалификацията за Гран при на Сингапур. Силите изглеждат сравнително изравнени, като на практика и трите сесии бяха оглавени от пилоти на различни отбори.

Leclerc re-takes top spot by almost a second!



His 1:38.192 effort knocks Bottas off P1#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/DptWONZ6y6 — Formula 1 (@F1) September 21, 2019

Втори остана Люис Хамилтън с Мерцедес на две десети зад лидера, а Себастиан Фетел с Ферари и Валтери Ботас също с Мерцедес се наредиха трети и четвърти с повече от половин секунда изоставане, но много близо един до друг.

Hamilton leaves the pits... and spins



No harm done though, and he sets off once again#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/XPHy4GpssA — Formula 1 (@F1) September 21, 2019

За отбора на Ред Бул изненадващо Алекс Албън показа по-добър резултат от съотборника си Макс Верстапен. Двамата се наредиха пети и шести, но Верстапен нямаше много късмет с трафика, така че реалното му темпо вероятно е по-добро.

Отборът на Макларън окупира седмо и осмо място, като Карлос Сайнц беше по-бърз от Ландо Норис. Топ 10 допълниха пилотите на Рено – Нико Хюлкенберг -девети и Даниел Рикардо – десети.

В сесията имаше един червен флаг заради Серхио Перес с Форс Индия, който здраво забърса стената след един завой и се прибра повреден. Даниил Квят от Торо Росо пък успя да направи само три обиколки.

This love-tap with the wall in final practice brought out the red flags



And it means lots of work for Racing Point ahead of Qualifying #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/nUYydDrShq — Formula 1 (@F1) September 21, 2019

Снимка: Getty Images