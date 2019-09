Невероятен Леклер спря Хамилтън и грабна полпозишъна в Сингапур

Младата надежда на Ферари Шарл Леклер извоюва полпозишън в Сингапур след невероятна обиколка в последните секунди. Втори остана шампионът Люис Хамилтън с Мерцедес, който даде всичко от себе си, но не успя да се доближи на по-малко от две десети зад лидера. "Не знам откъде извадиха Ферари тази скорост, уж пистата не им е удобна" коментира Люис след края на квалификацията.

Себастиан Фетел остана трети, въпреки че пет минути преди края водеше във временното класиране и изглеждаше направо невъзможно някой да го измести. Самият той не успя да подобри постижението си при последното излизане.

When you brush the wall but still put it on provisional pole #F1 #SingaporeGP #Vettel pic.twitter.com/tJhVk733Hb

Макс Верстапен с Ред Бул остана четвърти, следван от Валтери Ботас с Мерцедес и Алекс Албън с другия Ред Бул. Най-добър от останалите се оказа Карлос Сайнц с Макларън. Неговият съотборник Ландо Норис записа едва десето време. Между тях осми и девети останаха пилотите на Рено, като Даниел Рикардо беше по-бърз от Нико Хюлкенберг.

Квалификацията премина без особени инциденти, а изненадващото разпределение на силите предвещава интересно състезание по нощните улици на Сингапур.

First Q3 laps in and it’s the red team on top. Lewis and Valtteri slot into P4 and P5...



We go again. One last BIG push, boys! #SingaporeGP pic.twitter.com/Cg6ZbOlh8G