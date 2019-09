Рикардо дисквалифициран заради нарушение от 1 микросекунда

Даниел Рикардо беше дисквалифициран и ще трябва да стартира от дъното на стартовата решетка за Гран при на Сингапур. Наказанието е заради непозволено надвишаване на лимита за мощност, която се подава от MGU-K. С други думи, системата КЕРС е превишила позволеното. Рикардо беше завършил с осмо време.

От екипа на Рено пуснаха изявление, в което дават подробности: нарушението е възникнало по време на първата част на квалификацията, при това по време на бавна обиколка. Болидът е преминал през бордюр и това е предизвикало отклонението в работата на КЕРС. Рикардо е "спестил" една микросекунда (0.000001), което не е оказало влияние на класирането му.

Стюардите, обаче, подчертаха, че нарушението по член 5.2.2 от правилника е принципно и няма значение дали състезателят се е възползвал или не. От Рено обявиха, че няма да обжалват.

Ricciardo disqualified over ‘one microsecond advantage’ says Renault | 2019 Singapore Grand Prix: https://t.co/CxgRAxAt23 Via racefansdotnet