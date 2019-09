Ботас се оплака, че Хамилтън му попречил за финалната обиколка

Пилотът на Мерцедес Валтери Ботас се оплака, че съотборникът му Люис Хамилтън е попречил на подготовката му за финалния спринт в квалификацията за Гран при на Сингапур. Точно преди да започне последната си бърза обиколка, Люис го изпреварил, а двамата били последни в гъстия трафик.

Хамилтън не бил получил нареждане от бокса да изпревари Ботас, а и двамата не са страдали от липса на време – след изпреварването, Валтери разполагал с 40 секунди, за да започне последния си опит.

След квалификацията финландецът казал по радиото, че при последното излизане забавил, за да си отвори дистанция с чист въздух зад Ред Бул-а на Албън, когато Люис го изпреварил. "Не разбирам какво прави Люис? Аз просто си отварях пространство зад предната кола!"

Последната обиколка на Хамилтън го изведе на втора позиция, където измести Фетел. Ботас, от своя страна, беше около седем десети по-бавен и остана на пето място зад Верстапен.

NEW: Bottas complains Hamilton spoiled his preparation for final qualifying lap - https://t.co/y4PxHmxA8Q



By @racinglines @racefansdotnet#F1