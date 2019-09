Шарл Леклер спечели убедително квалификацията за Гран при на Сингапур – това ще бъде неговият трети полпозишън през сезона и възможност за трета поредна победа. Себастиан Фетел пък остана трети, а първоначално нищо не подсказваше, че Ферари ще даде толкова силна заявка на писта, която по принцип не им "пасва".

"Мисля, че Фераритата шокираха всички" сподели Алекс Албън от Ред Бул и това в общи линии пресъздава общото впечатление. Квалификацията, разбира се, е силно повлияна от обстоятелствата, при които пилотите успяват да направят решителната си обиколка. Единствено Фетел успя да изстиска максимума от гумите на Пирели още при първото си излизане в Q3. Впоследствие, обаче, той не съумя да подобри времето си, за разлика от Леклер и Хамилтън.

Люис също беше изненадан от завидното темпо на Ферари: "Не знам откъде извадиха тази скорост, след като това не е една от техните писти. Обаче свършиха перфектна работа".

Стратегията на Скудерията се очертава от само себе си за състезанието: да задържат преднината, да я увеличат и след това да диктуват темпото с едно спиране. Друг е въпросът дали това е реално постижимо. Албън коментира: "Според мен ще има доста силна деградация на гумите. Да се надяваме, че това ще предизвика различни стратегии, така че да има повече спирания, за разлика от предишните състезания".

Andy Bunting commented on the post, "Ferrari's shocked everyone": Can Leclerc make it three-in-a-row? Reasonably important when considering past WDC successes. The calibre of the opposition in those various years. Michael Schumacher’s great run... - https://t.co/hZQpIEogdH