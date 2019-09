Фетел: Ферари се съживи

Себастиан Фетел записа първата си победа за сезона, която идва за него след повече от година суша. Ферари отбелязаха трети пореден триумф, което не им се беше случвало от много години. Скудерията изпълни стратегия, която успешно им донесе двойна победа, макар и с цената на огорчение за Шарл Леклер.

Монегаскът стартира от полпозишън и диктуваше темпото. От разговорите по радиото стана ясно, че не му позволяват да се откъсне, а задачата му е да държи колоната стегната. В един момент му разрешиха да вдигне темпото, но след това вкараха първо Фетел за смяна на гуми и така изпълниха пресичаща стратегия – Себ излезе напред и в крайна сметка се поздрави с победата, а Леклер беше ясно инструктиран да не опитва да застраши двойния отборен успех.

"Искам да благодаря на феновете" сподели Фетел след надпреварата. "Стартът на сезона беше труден за нас, но се съживихме. Последните седмици не бяха много добри за мен, но беше невероятно да получа такава голяма подкрепа, толкова много писма и съобщения. Това ми даде сила и ми помогна да спечеля".

Фетел добави, че решението да спре по-рано е било на тима, а не негово желание. "Според мен беше рано да влизам, защото не бях сигурен, че ще изкарам толкова дълъг втори стинт. Но при излизането от бокса дадох всичко от себе си, защото разбрах, че колите пред мен не са влезли. В крайна сметка се получи добре за мен".

VETTEL: "The start of the season was difficult for us, but the last couple of weeks, we've really come alive!"#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/F2F2qo88ej