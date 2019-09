Леклер: Не е честно да загубиш така

Шарл Леклер определи тактиката на Ферари като нечестна, след като бе изместен от първото място заради отборни заповеди. Младата надежда на италианския тим се представи много силно в квалификацията, стартира убедително и държеше състезанието под контрол, но за Скудерията беше по-важно да запише двойна победа, отколкото кой от двамата им пилоти ще вдигне купата.

Пресичащата стратегия на Фетел в крайна сметка му позволи да спечели състезанието, а от интензивната радиокомуникация между съотборника му и отбора стана ясно, че на Шарл не му позволяват да атакува. Леклер няколко пъти повтори по радиото, че "няма да прави нищо глупаво", иска двойна победа за отбора, но не в тази поредност. Той добави, че така не е честно.

"Очевидно винаги е трудно да загубиш по този начин, но в крайна сметка е двоен успех за отбора, така че се радвам за това – първата ни двойна за сезона" сподели 21-годишният Шарл след края на състезанието. "Пристигнахме тук с надежда само за подиум, а пък си тръгваме с двойна победа".

"Разочарован съм за мен, но ще се върна по-силен. Нещата изглеждат много по-добре, отколкото очаквахме, механиците са свършили страхотна работа. Стратегията беше уточнена още от начало, аз следвах плана, все пак най-важното е, че завършихме първи и втори".

LECLERC: "It's always difficult to lose a win like that - but it's a 1-2 for the team and I'm happy about that. We arrived looking for maybe a podium here but we leave with a 1-2, so that's fantastic for us"#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/7C4pLwITnL