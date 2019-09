Ферари надиграха Мерцедес със стратегията си

Шефът на Мерцедес Тото Волф призна, че Ферари са надиграли Мерцедес с пресичащата стратегия на Себастиан Фетел по време на Гран при на Сингапур. Още от старта пилотите в челото, които бяха с най-меките гуми, караха бавно, за да ги запазят. Колоната остана събрана и това твърде много усложни сметките.

Ферари първи вкараха Фетел, който се движеше трети зад Хамилтън, и очевидно хванаха Мерцедес неподготвени. Тимът реши да остави Люис на пистата, но така той се смъкна зад Фетел и Верстапен след излизането от бокса. Шампионът можеше да се окаже дори зад съотборника си, но отборът инструктира Валтери Ботас да намали темпото, за да избегне този сценарий.

"Ние обсъждахме дали да направим пресичаща стратегия, но имаше голям риск да се озовем в трафик" заяви Волф пред Скай Спортс. "Отборът на Фетел го изигра най-правилно – те нямаха какво да губят, а освен това всички останаха изненади колко силен ефект имаше пресичането".

Волф коментира още, че е имало прекалено много излизания на колата на сигурността, но такава е "суровата реалност". След всеки рестарт Мерцедес губели темпо. "Ферари спечелиха последните три състезания, а ние не можем да почиваме на стари лаври от началото на сезона, защото те могат да ни настигнат".

