Ферари са по-големи от мен и Леклер, заяви Фетел

Отборът на Ферари е по-голям от отделния индивид, заяви Себастиан Фетел след първата си победа за сезон 2019 в Сингапур. Думите му отчасти бяха предизвикани от шумното разочарование на Шарл Леклер: той се движеше първи и победата изглеждаше в ръцете му, но Скудерията реши да приложи пресичаща стратегия, която изведе Фетел по-напред и така червеният тим записа двоен успех.

"Както казах по радиото след състезанието – отборът е по-голям от мен и въобще от всеки отделен индивид" каза Себ, който вече има рекордни пет триумфа за Гран при на Сингапур. "Радвам се за момчетата, че завършихме първи и втори. За мен е важен порядъка на финиширане, за Шарл също е важен – ние затова сме тук. В крайна сметка се борим за победи".

"Но в този смисъл тимът е по-голям от нас".

Фетел остана пети във временното класиране в шампионата, но скъси изоставането от Леклер на 6 точки.

Vettel: Ferrari is bigger than me and Leclerc https://t.co/FLnBqyCSba pic.twitter.com/i97GRj41xh