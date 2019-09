Хамилтън смята, че Ферари вече са по-силни от Мерцедес

Люис Хамилтън вярва, че Ферари вече са по-силни от Мерцедес, защото след последните ъпгрейди червеният болид е бърз навсякъде. Изявлението на шампиона идва след неочакваната двойна победа, която записаха Фетел и Леклер на уж неудобна за Скудерията писта.

"Смятам, че съм реалист, и ясно виждам ситуацията, в която се намираме" каза Хамилтън след надпреварата в Сингапур. "Направили са някакъв силен ъпгрейд. Или може би колата им е била силна през целия сезон, но просто не е работила ефективно в правилния прозорец, кой знае".

"Определено колата им вече работи добре навсякъде. Много трудно ще бъде вече да ги бием, особено като се има предвид колко са бързи на правите. На правите не можем да се състезаваме с тях в момента, но пък постигнахме победи, когато не бяхме с най-добрата кола. Така че има голямо значение как се представяш през уикенда".

