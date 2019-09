Биното обясни стратегията на Ферари в Сингапур

Шефът на Ферари Матиа Биното обясни как отборът е стигнал до решението да приложи пресичаща стратегия в Гран при на Сингапур. Причината да извикат Фетел по-рано в бокса била да се пресече заплаха от страна на Ред Бул.

"Когато привикахме Себастиан, Верстапен беше готов да спре, така че трябваше да защитим неговата позиция" поясни Биното пред Скай Спортс след надпреварата. "За нас това беше най-добрата възможност да изпреварим Хамилтън. Без съмнение това се оказа правилното време да го направим".

"Когато Себ излезе с новите гуми, темпото му беше много добро, и така се озова пред Шарл. Но на този етап нямаше как да вкараме Шарл първи. Говорих с мениджъра му (Николас Тод) и му казах, че ми е ясно колко е ядосан Шарл, но това е добре – когато си пилот, точно това те мотивира".

"Когато Шарл види голямата картина на нещата, ще осъзнае, че изборът е бил правилен. За мен е важно той да е щастлив. Да, за него беше пропусната победа, но съм сигурен, че в бъдеще ще има още много победи".

