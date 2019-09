Райконен се опита да ме убие, оплака се Квят

Пилотът на Торо Росо Даниил Квят обвини Кими Райконен, че се е опитал да го очисти с катастрофата, която извади състезателя на Алфа Ромео от Гран при на Сингапур. Двамата катастрофираха когато руснакът се опита да направи късно спиране за първи завой, но Ледения изглежда не го очакваше и се заби в него.

От удара Алфа Ромео-то счупи предно ляво окачване и отпадна, докато Квят успя да завърши 15-и. "Изненадах се, защото направих съвсем чиста маневра" заяви Дани. "Той направи движение при спиране – нещо, което много сме обсъждали, и точно той беше против. Много съм учуден, че го направи".

"Ако се защитаваш – защитаваш се. Ако ще оставяш място – оставяш място. Той просто… се самоуби. Опита се и мен да убие".

Райконен си призна грешката: Квят го хванал да се движи при спиране, но Торо Росо-то се появило много късно в огледалата му, така че Кими не успял да реагира навреме. "Това не е начинът, по който се надявах да приключи състезанието, но каквото е - такова".

