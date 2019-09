Борбата за титлата още е отворена, смята Хамилтън

Люис Хамилтън не смята, че преднината, която има във временното класиране, му гарантира спечелване на шеста титла. Пилотът на Мерцедес води с 65 точки преднина пред съотборника си Валтери Ботас, а третият Шарл Леклер е на цели 96 точки изоставане. Пробуждането на Ферари в последните три старта изглежда обещаващо, но поне за феновете изглежда доста трудно Скудерията да спре петкратния световен шампион да стане шесткратен още тази година.

"Става все по-оспорвано и по-оспорвано с напредъка на сезона, доста неща научихме, но все пак трябва да вършим още по-добра работа" заяви Хамилтън. "Представяхме се много добре в началото на годината и натрупахме преднина, само че тя може лесно да се стопи. Не си правя илюзии по този въпрос, още не съм спечелил".

"Можем да изстискаме още от колата и от отбора – заедно можем повече. Печелим и губим като тим, а след Сингапур не се чувстваме супер".

