Браун защити идеята за нов формат на квалификацията

Директорът на Формула 1 Рос Браун заяви, че идеолозите в спорта в момента са водени от стремежа да го подобрят, а не просто да правят промени, заради самите промени. Изявлението му беше направено по повод цветистия коментар на Себастиан Фетел за предложението за нов формат на квалификацията. Идеята е стартовата решетка да се реди наопаки – тоест водачите в класирането да стартират най-отзад. Пилотът на Ферари нарече това "пълна тъпотия".

"Напоследък четох много коментари от пилоти и специалисти, които предлагат как състезателният уикенд да стане по-впечатляващ" каза Браун. "За да няма недоразумения бих искал да поясня, че се провеждат дискусии за евентуални експерименти с различен формат на квалификациите през 2020, като целта е надпреварите да станат по-непредвидими".

Brawn reacts to Vettel's 'bullsh*t' label of new qualifying format https://t.co/uQhfFI44H3 #F1 #Vettel