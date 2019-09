Ферари имат най-добрата кола, убеден е Хакинен

Победата на Ферари в Сингапур доказа, че тяхната кола вече е в състояние да печели на различни писти, а не само на такива, които са доминирани от мощността на двигателя. Изглежда, че те спечелиха последните три състезания, защото най-после са уцелили правилното развитие на болида.

"Сингапур е доказателството, че Ферари вече имат най-добрата кола във Формула 1" категоричен беше Хакинен. "На "Спа" и "Монца" всичко опираше до чиста скорост, а в Сингапур трябваше да бъде различно. Неравна писта, с много различни движения и няколко бавни завоя. Мнозина очакваха борбата да бъде между Ред Бул и Мерцедес, но Ферари изненадаха всички".

"Фактът, че Мерцедес дори не се качиха на подиума, беше шокиращ. Не само Ферари, но и Макс Верстапен направи сензационно състезание за Ред Бул и Хонда като завърши трети. Той е пораснал като пилот тази година, Ред Бул и Хонда работят много добре заедно, но като цяло техният пакет има някои слаби страни".

Ferrari’s winning streak has shown that the Italians now have the best car in F1. Mercedes has to react, but not overreact.



Read my thoughts after #SingaporeGP here:https://t.co/eE4wxzNyBE#F1 @unibet