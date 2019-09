Състоянието на Шумахер ще остане тайна

Състоянието на седемкратния световен шампион Михаел Шумахер продължава да бъде забулено в тайна и е предмет на широко обсъждане не само в света на Ф1, но и като цяло в медиите и интернет. Семейството на легендата пази почти пълно мълчание за здравето му, откакто Михаел претърпя тежка травма на главата при инцидент със ски във Френските Алпи на 29 декември 2013.

Въпреки че феновете на Шумахер отчаяно търсят информация, неговият дългогодишен мениджър Сабине Кем заяви, че всякакви новини около състоянието му ще останат скрити от широката публика. "Здравето на Михаел не е обществена тема, така че няма да го коментираме, дори само за да запазим правото му на лична неприкосновеност, доколкото е възможно".

"Осъзнаваме, че за някои хора е много трудно да го приемат, но правим всичко това според убежденията на Михаел, и искаме да благодарим на всички за проявеното разбиране". По-рано Кем описа Шумахер като много чувствителен човек, който още докато беше активен спортист, искаше да разкрива пред обществеността само кариерата си, но не и личния живот.

Предишни слухове твърдяха, че Шуми е бил подложен на процедури със стволови клетки в Париж. Съпругата му Корина е била забелязана в болницата Жорж Помпиду. Твърди се още, че сърдечният хирург Филип Менаше е лекувал шампиона от вътрешно възпаление.

