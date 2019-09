Мерцедес не са фаворити в оставащите 6 старта

Люис Хамилтън се притеснява, че ще се окаже в ролята на аутсайдер в оставащите шест старта от шампионата – включително тази неделя в Русия. Надпреварата на пистата в Сочи се провежда от пет години насам, а Мерцедес са неизменни победители. Хамилтън, обаче, вижда като фаворити пилотите на Ферари не само за тази неделя, ами до края на шампионата.

"Няма да сме фаворити в оставащите 6 старта" заяви Люис в Сочи. "Не ми е работа да се притеснявам, но ние сме наясно с позицията, в която се намираме. Знаем колко са бързи Ферари на правите, за нас няма бързо решение на този проблем, но пък има други области, в които може да търсим подобрение".

"В последните три състезания не успяхме да извадим сто процента от уикенда, така че точно това трябва да направим. Мога да изстискам повече от колата и от себе си. През този сезон все още не съм правил перфектна обиколка. Но ние няма да се отказваме. Това не е част от нашето ДНК, така че ще продължим да натискаме".

