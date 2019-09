Леклер най-бърз в първата тренировка в Сочи

Шарл Леклер даде най-добро време в първата свободна тренировка за Гран при на Русия, а Макс Верстапен се нареди втори с едва 0.082 сек. изоставане. Трети остана Себастиан Фетел и това потвърди впечатленията, че Скудерията се намира в силна форма.

Пилотите на Мерцедес останаха четвърти и пети, като Валтери Ботас беше по-бърз от Люис Хамилтън. Шести остана Алекс Албън с втория Ред Бул. Засега британецът се представя по-силно от Пиер Гасли, но дистанцията от една секунда с Макс Верстапен показва изключителната разлика в нивото на холандеца.

В средата най-добре се представи тимът на Рено, като Нико Хюлкенберг се нареди седми, а Даниел Рикардо – осми. Топ 10 допълниха още Серхио Перес с Рейсинг Пойнт и Ромен Грожан с Хаас.

We're off and running again after a period behind the Virtual Safety Car



Kvyat's car has been safely removed from Turn 15#F1 #RussianGP pic.twitter.com/nx7ar1WobH — Formula 1 (@F1) September 27, 2019

Two cars in the top ten, and everything was going well for Renault in FP1



Until the last 30 seconds



Daniel Ricciardo goes into the wall #RussianGP #F1 pic.twitter.com/5frtJbkrD3 — Formula 1 (@F1) September 27, 2019

Снимка: Getty Images