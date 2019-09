Макс Верстапен оглави втората свободна сесия в Сочи

Макс Верстапен подобри времето от първата свободна сесия в Сочи и оглави втората тренировка. Втори остана лидерът от сутринта Шарл Леклер с три десети изоставане. Мерцедесите успяха да изпреварят петия Себастиан Фетел и заеха втория ред, като Валтери Ботас отново беше по-бърз от Люис Хамилтън.

Изненадващо шести се нареди Пиер Гасли с Торо Росо, докато вторият Ред Бул с Алекс Албън остана десети, а другото Торо Росо – на 12-та позиция за Дани Квят. Седми остана Серхио Перес с Рейсинг Пойнт, а съотборникът му Ланс Строл даде девето време. Нико Хюлкенберг остана осми за Рено.

30 seconds from the end of FP1 Renault's lunch plans get torn up as Daniel Ricciardo hits the barriers #F1 #RussianGP pic.twitter.com/vwvS7gvvMb

Големият въпрос след петъчния ден остана дали Мерцедес крият реалното си темпо или просто наистина са настигнати от конкурентите си. Отговор на този въпрос ще получим в събота след квалификацията.

"They did actually touch!"



The Toro Rossos came together in FP2 as Dany Kvyat emerged from the pit lane... and Pierre Gasly was not amused! #RussianGP #F1 pic.twitter.com/2GVgAMJb6R