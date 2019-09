Макларън се връщат към Мерцедес от 2021

Отборът на Макларън потвърди, че ще възобнови партньорството си с Мерцедес от 2021 за поне три години. Тимът от Уокинг имаше доста успешни години с немските двигатели, като съвместната им работа продължи от 1995 до 2014. За този период Макларън спечелиха три пъти шампионата при пилотите (1998,1999 и 2008), както и една титла при конструкторите (1998). Дори последната победа в състезание беше през 2012.

От 2014 Макларън решиха да ползват двигатели от Хонда, защото успехите им започнаха да намаляват, а откакто Мерцедес навлязоха със собствен отбор, британският тим сметна, че не получава същото отношение. След неуспеха с Хонда, Макларън преминаха към Рено, но явно резултатите не ги удовлетворяват: вече ги броят за отбор от средата на колоната, а това е обидно за тим с такава легендарна история. Още повече, логиката за равнопоставеното отношение би трябвало да важи и при работата с Рено, които също си направиха собствен отбор.

"Това споразумение е важна стъпка от нашия дългосрочен план да се завърнем към успеха във Формула 1" заяви шефът на Макларън Зак Браун. "Мерцедес са еталонът за сравнение, едновременно като двигател и отбор, така че е нормално да искаме да си партнираме в следващата фаза от нашето развитие".

Шефът на отбора Андреас Зайдъл подчерта, че до 2021 Макларън ще продължи работата си с Рено: "Те остават ценен партньор и отдаден състезател, така че ще се фокусираме върху продължаване на съвместната работа до края на настоящия и през следващия сезон".

A new era @McLarenF1 will race with @MercedesBenz power from 2021 as a customer team https://t.co/JWq6L2HiPr