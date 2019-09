Леклер най-бърз преди квалификацията в Русия

Шарл Леклер с Ферари беше най-бърз в последната свободна тренировка преди квалификацията за Гран при на Русия. Неговият съотборник Себастиан Фетел остана втори на три десети изоставане и така Скудерията затвърди заявката си за спечелване на първия ред за неделното състезание.

No wins in the last three races for Mercedes - but they're fighting to close the gap on Ferrari here in FP3



1 LEC

2 BOT +0.171

4 HAM +0.412 #RussianGP #F1 pic.twitter.com/X4uZFgXYKE — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

Мерцедес завзеха втория ред, като времето на Люис Хамилтън беше почти равно с това на Фетел. Валтери Ботас остана четвърти с около четвърт секунда дистанция. Макс Верстапен, обаче, беше цяла секунда и половина по-бавен от лидера. Неговият съотборник Алекс Албън с мъка успя да се добере до седмо време. Като цяло Ред Бул и Торо Росо изпитваха проблеми, а Дани Квят дори няма да вземе участие в квалификацията.

They're hard at work in the Toro Rosso garage as they look to get Dany Kvyat's car ready for qualifying in two hours' time ‍#RussianGP #F1 pic.twitter.com/huyTkhKj2x — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

Най-добър в средата беше Ромен Грожан с Хаас, който записа шесто време. Съотборникът му Кевин Магнусен се нареди 10-и. Осма позиция взе Нико Хюлкенберг с Рено, а на девета – Ландо Норис с Макларън.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВИЖТЕ ТУК

Снимка: Getty Images