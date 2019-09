Феноменален Леклер с четвърти пореден полпозишън в Русия

Младата надежда на Ферари Шарл Леклер за четвърти пореден път спечели полпозишън с феноменално каране, този път по време на квалификацията за Гран при на Русия. Италианският тим продължава да показва надмощие, но действащият шампион Люис Хамилтън пак успя да надскочи възможностите на своя Мерцедес и изпревари Себастиан Фетел за втората позиция.

SIX poles overall in 2019



FOUR in a row@Charles_Leclerc is the qualifying master #RussianGP #F1 pic.twitter.com/WRXP7FLZ4Y — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

He's done it before



Can Lewis Hamilton pull out another miracle lap at the end of Q3?



It's all firmly in Ferrari's favour at the moment...#RussianGP #F1 pic.twitter.com/UJYNeIgvuc — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

Четвърто време записа Макс Верстапен, но той ще изтърпи наказание от пет места на старта заради смяна на компоненти по двигателя. Това се налага за всички пилоти, ползващи двигателя на Хонда, тъй като получиха ъпгрейди.

GREEN LIGHT!



Q1 is under way way at Sochi



Follow all the drama from qualifying with live commentary, timings and more >> https://t.co/LpbrMcOApM#RussianGP #F1 pic.twitter.com/x7dYjSQv0f — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

Съотборникът на Хамилтън Валтери Ботас даде пето време с изоставане от една секунда от лидера Леклер, но и с повече от половин секунда аванс пред следващия. Шести – най-добър в средата – беше Карлос Сайнц-младши за отбора на Макларън, следван плътно от Нико Хюлкенберг с Рено.

Ландо Норис с другия Макларън остана осми, а топ десет допълниха съответно Ромен Грожан с Хаас и Даниел Рикардо с Рено. Алекс Албън с Ред Бул отпадна още в първата фаза на квалификацията, след като изпусна колата на завой и разби задното си крило в огражденията. Даниил Квят за Торо Росо пък не успя да вземе участие заради проблеми по болида.

He's done it before



Can Lewis Hamilton pull out another miracle lap at the end of Q3?



It's all firmly in Ferrari's favour at the moment...#RussianGP #F1 pic.twitter.com/UJYNeIgvuc — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВИЖТЕ ТУК

Снимка: Getty Images